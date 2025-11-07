Inabilitados são flagrados pela Guarda Municipal de Volta Redonda conduzindo motos

Guardas municipais de Volta Redonda flagraram dois homens inabilitados conduzindo motocicletas nesta sexta-feira (7). Os flagrantes ocorreram nos bairros Barreira Cravo e Centro. Além de não serem habilitados, ambos usavam chinelos – calçado inadequado para guiar uma moto, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O primeiro caso aconteceu quando os agentes avistaram um homem calçado com chinelos em uma Honda CG Fan em alta velocidade pelo bairro Barreira Cravo. Ao realizarem a abordagem, os guardas viram que o pneu traseiro estava careca, inclusive atingindo a marca TWI (Tread Wear Indicator), indicador de desgaste. O inabilitado, de 20 anos, que está em liberdade condicional pelo crime de homicídio, foi autuado de forma administrativa, e a motocicleta conduzida por ele removida ao depósito público municipal.

Já na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, um condutor de 25 anos desobedeceu a ordem de parada de guardas municipais e empreendeu fuga, até ser abordado pelos agentes no bairro Laranjal. Além de não possuir CNH, ele guiava uma Honda Bros de chinelos e o veículo não tinha retrovisores, entre outras irregularidades. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), e a motocicleta levada ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou as ações da Guarda Municipal e destacou a importância do trabalho preventivo e de fiscalização realizada pelas equipes.

“Essas ocorrências mostram a eficiência e o compromisso da Guarda Municipal com a segurança de Volta Redonda. Parabenizamos os nossos agentes, até porque a orientação é que eles estejam atentos a qualquer situação de insegurança. Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, estamos atuando para evitar acidentes e, principalmente, salvar vidas”, afirmou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop