Motoboy é preso após 14 anos de violência psicológica e perseguição contra companheira em Piraí

Um motoboy de 35 anos foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (dia 7), acusado de submeter a companheira, de 30 anos, a 14 anos de violência psicológica, perseguição, ameaças e agressões físicas. A prisão ocorreu na Praça da Preguiça, no Centro de Piraí, poucas horas depois de a mulher procurar a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí para denunciar o caso.

— A vítima relatou que, ao longo de mais de uma década, viveu sob o controle e o medo. O companheiro monitorava horários, restringia sua liberdade, fazia constantes ameaças e chegou a agredi-la fisicamente em diversas ocasiões. Por conta dos três filhos do casal, ela resistiu em denunciar o agressor, tentando preservar a família. Porém, a situação se agravou no início de novembro, quando ela decidiu se separar e saiu de casa com as crianças, indo morar em outro bairro — contou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

De acordo com a denúncia feita pela mulher, o motoboy não teria aceitado o fim do relacionamento e passou a persegui-la, enviando mensagens e áudios com ofensas e ameaças. Na última quarta-feira, teria invadido a nova residência da ex-mulher e a ameaçado de morte.

— Assim que a vítima me contou o que vinha sofrendo, percebi que estávamos diante de um caso grave e que poderia terminar em tragédia. Ela estava com muito medo e exausta após anos de abusos. Determinei que os policiais localizassem o agressor o mais rapidamente possível, que foi capturado ainda no início da tarde, no Centro de Piraí — explicou o delegado Antonio Furtado.

O delegado Antonio Furtado destacou a gravidade da violência doméstica, o compromisso da Polícia Civil de Piraí com o combate à violência doméstica e à proteção das mulheres e elogiou a coragem da vítima em finalmente denunciar o agressor.

— Essa mulher teve muita sorte por ter escapado com vida após tantos anos de abusos. Casos assim mostram a importância de romper o silêncio e procurar ajuda. Meu pedido é para que mulheres que vivem situações semelhantes não esperem pelo pior. Busquem a polícia, não apenas por vocês, mas também por seus filhos. Temos atuado com firmeza nesses casos e estamos à disposição para acolher e proteger as vítimas. O importante é que elas saibam que não estão sozinhas — alertou Antônio Furtado.

O ex-marido foi preso em flagrante pelos crimes de invasão de domicílio, perseguição, violência psicológica, ameaça e injúria, com pena que pode ultrapassar cinco anos de prisão.

— Os crimes mais antigos, cometidos há mais de uma década, já estão prescritos e não podem mais ser punidos. Amanhã (08/11), o acusado será transferido para a Casa de Custódia do Roma, em Volta Redonda, onde aguardará audiência.