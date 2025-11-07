Veículo pega fogo na Dutra, em Barra Mansa; casal sai ileso

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (dia 7) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu na altura do km 276, sentido São Paulo, próximo ao bairro Monte Cristo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Renault Kwid, ficou totalmente destruído pelas chamas, mas o casal que estava a bordo conseguiu sair a tempo e não se feriu.

De acordo com o condutor, o carro começou a perder força enquanto subia o aclive da pista. Ele parou o veículo sobre a marca de canalização do acesso a Barra Mansa e, em seguida, percebeu o início do incêndio no compartimento do motor. O motorista e a esposa tentaram apagar as chamas com o extintor do carro e com a ajuda de outros motoristas que pararam para socorrer, mas o fogo se espalhou rapidamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio. Houve lentidão no tráfego no trecho, porém sem registro de congestionamento significativo. A PRF informou que será elaborado um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) para apurar as causas. A principal suspeita é de pane mecânica na área do motor.

Foto: Divulgação/PRF