Carreta carregada de limões tomba na Dutra e deixa dois feridos graves em Piraí

Uma carreta carregada de limões tombou na manhã deste sábado (dia 8) no km 236 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu pouco antes da descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos e foram socorridos pela equipe de resgate da CCR RioSP. Eles foram levados para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A carreta permaneceu tombada, imobilizada sobre a faixa da direita e o acostamento, o que provocou a interdição parcial da pista. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda.

Foto: Divulgação/PRF