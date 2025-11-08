Homem escapa de tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um homem escapou ileso de uma tentativa de homicídio registrada na noite da sexta-feira (dia 7), em Barra Mansa. O caso aconteceu por volta das 23h50, na Rua Carlos Olavo Saar, no bairro Vila Maria.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava na frente da residência do pai, acompanhada da companheira, quando um veículo Chevrolet Cobalt, de cor branca, se aproximou e os ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. O homem conseguiu correr e não foi atingido.
O pai da vítima, que presenciou o ataque, recolheu cinco cápsulas deflagradas no local e acionou a PM. A perícia técnica foi realizada e o caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).
Segundo o boletim, o suspeito fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.