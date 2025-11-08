PM flagra tráfico de drogas no Retiro, em Volta Redonda

Dois homens, de 21 e 30 anos, foram detidos durante uma ação da Polícia Militar na noite da sexta-feira (dia 7), no bairro Retiro, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na localidade conhecida como Grota do Germano, após denúncia de moradores sobre movimentação de tráfico de drogas no local.

Segundo o boletim policial, os agentes do Grupo de Ações Táticas (GAT) chegaram ao ponto indicado e surpreenderam dois suspeitos. Um deles foi flagrado com uma sacola contendo porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro e uma base de carregador de rádio comunicador. O outro homem, que estaria comprando entorpecentes, também foi abordado e levado à delegacia.

Ao todo, foram apreendidos R$ 253 em espécie e pequenas quantidades de drogas – 10 gramas de cocaína, 2 de crack e 62 porções de maconha.

Os suspeitos foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda). Um deles foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. O outro foi enquadrado por porte de entorpecente para consumo próprio e liberado após o registro.