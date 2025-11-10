Cláudio Castro reajusta em mais de 160% o auxílio-alimentação dos policiais militares



O governador Cláudio Castro anunciou, na manhã desta segunda-feira (dia 10), uma medida esperada há mais de duas décadas pelos policiais militares do Rio de Janeiro: o auxílio-alimentação da tropa será reajustado em 166% já a partir da folha de pagamento de dezembro. Sem sofrer reajustes desde 2004, o benefício passa de R$ 162,60 para R$ 433,80 mensais.

“Esse é mais um passo importante da política de valorização dos policiais militares do nosso estado. Estamos proporcionando uma vida mais digna aos policiais, aqueles que não têm rancho em sua unidade de trabalho. Lembramos que atrás da farda tem um ser humano que merece ser cuidado e valorizado”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Os “desarranchados” – policiais lotados em unidades onde não há rancho – somam hoje cerca de 14 mil praças e oficiais. A última correção do valor do benefício foi realizada em setembro de 2004, através do decreto 36.280.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, explicou que a correção foi concretizada por meio de um grande esforço coletivo para atender o legítimo anseio de quase um terço da tropa, sem impactar financeiramente o estado, pois o reajuste está dentro da dotação orçamentária da SEPM. “Oferecer melhores condições de trabalho para os nossos policiais, além de valorizá-los, representa, certamente, um impacto real na produção dos resultados da segurança pública”, afirmou o coronel Menezes.

Foto: Divulgação/Gov.RJ