Homem é detido em Barra Mansa por se passar por funcionário público e portar simulacro de arma

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam, no fim da manhã desta segunda-feira (dia 10), um homem de 52 anos que se passou por funcionário público na Vila Maria, em Barra Mansa. A ação ocorreu após denúncia recebida pela Sala de Operações, informando que havia um indivíduo armado na Rua José Soares Ferreira.

Ao chegar ao local, os agentes realizaram a abordagem e encontraram com o suspeito um simulacro de arma de fogo, que estava em um coldre. O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado por simulação da qualidade de funcionário público.

Após prestar depoimento, ele foi liberado, e o simulacro ficou apreendido.

Foto: Divulgação