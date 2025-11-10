Debate sobre taxa de turismo na Alerj mobiliza setor de hospedagem da Ilha Grande

A cobrança da chamada “taxa de turismo sustentável”, aprovada na Câmara Municipal de Angra dos Reis no valor de R$ 95, será tema de debate nesta terça-feira (dia 11), às 10h, em uma audiência pública na Alerj, convocada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente.

A medida, que prevê a cobrança por visitante para entrada na Ilha Grande, vem sendo duramente criticada por representantes do setor turístico. A Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande (AMHIG) estará presente na audiência para manifestar seu repúdio à taxa, considerada injusta e prejudicial ao turismo local.

Segundo a entidade, a cobrança pode tornar inviável o acesso de famílias e afastar visitantes. “Um casal com dois filhos gastará quase R$ 1.180 apenas com barco e taxa. Isso é incentivo ao turismo?”, questiona a associação.

Um estudo técnico da própria Prefeitura de Angra dos Reis, que serviu de base para a proposta, recomendava uma taxa de apenas R$ 2,70, com destinação específica a um fundo voltado à preservação da Ilha Grande — e não ao caixa geral do município, como previsto na lei aprovada.

Para o setor, a nova cobrança representa um risco real à economia local, fortemente dependente da atividade turística. “Ordenamento se faz com gestão, não com taxação. A AMHIG é contra e vai continuar lutando contra essa vergonha e a favor de um turismo realmente sustentável na Ilha Grande”, conclui a nota da associação.

Foto: Prefeitura de Angra dos Reis