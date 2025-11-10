Motorista embriagado invade pátio da CSN e acaba preso

Policiais militares do 28º Batalhão foram acionados na manhã desta segunda-feira (dia 10) após um homem, de 38 anos, invadir o pátio da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, dirigindo um automóvel e apresentando sinais de embriaguez.
De acordo com o registro policial, o suspeito entrou com o veículo na área da empresa, abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi contido por seguranças da companhia, que acionaram a Polícia Militar.
Ao ser abordado, o homem se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante da recusa, ele foi encaminhado à Guarda Municipal e posteriormente ao Instituto Médico-Legal (IML), onde o exame constatou a embriaguez.
O caso foi registrado na 93ª DP, onde o suspeito foi autuado por dirigir sob efeito de álcool, conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi apreendido e permaneceu no pátio da unidade policial.