Homem é preso após agredir a ex-companheira e o sobrinho dela em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) em Angra dos Reis prenderam, no sábado (dia 8), um homem de 33 anos que atacou a ex-companheira, de mesma idade. Ele foi capturado no bairro de Santa Rita do Bracuí.

Segundo o apurado, o criminoso, embora não se relaciona mais com a vítima há alguns meses, insistia em permanecer na casa dela, não aceitando o término do relacionamento. A vítima informou ainda que o homem, sob o efeito de drogas, começou a agredi-la fisicamente, bem como a xingá-la. O seu sobrinho tentou intervir e também foi agredido.

Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica.

Foto: Divulgação