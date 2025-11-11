Homem e mulher são presos por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa

Um homem de 29 anos e uma mulher de 19 foram presos por suspeita de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (dia 10) no bairro Apóstolo Paulo, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar, que receberam informações sobre a venda de entorpecentes na Rua das Missões.

Durante a abordagem, um dos envolvidos tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Com a dupla, foram apreendidos 57 pinos de cocaína, dois celulares e uma quantia em dinheiro. A droga estava escondida atrás de uma casa abandonada.

Os suspeitos foram levados para a 90ª DP, onde o material apreendido foi periciado, confirmando tratar-se de cocaína. Ambos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e permanecem presos à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação