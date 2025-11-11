Turistas pagarão taxa para entrar em Búzios no verão

As cidades da Região dos Lagos seguem entre os destinos preferidos dos moradores do Sul Fluminense em busca de dias de descanso, praia e contato com a natureza. Mas, assim como Angra dos Reis, que recentemente aprovou medidas para restringir o fluxo de visitantes, Búzios também adotará novas regras para controlar a entrada de turistas a partir desta alta temporada.

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, no dia 30 de outubro, o Projeto de Lei Complementar nº 22/2025, de autoria do Executivo, que cria a Taxa de Turismo Sustentável (TTS). Segundo o governo municipal, a iniciativa reforça o compromisso da cidade com o turismo responsável, o equilíbrio ambiental e a sustentabilidade econômica.

Pelo texto, moradores, trabalhadores locais, prestadores de serviços, veículos oficiais, ambulâncias e concessionárias públicas ficarão isentos da cobrança. A taxa será aplicada entre 20 de dezembro e cinco dias após o Carnaval, podendo ser estendida para feriados prolongados por decreto do Executivo.

Crescimento populacional no verão pressiona infraestrutura

De acordo com a prefeitura, a população de Búzios pode quadruplicar durante o verão, elevando o consumo de água e energia e aumentando significativamente a geração de resíduos sólidos. Para o município, a TTS surge como mecanismo para compensar impactos ambientais e financiar serviços públicos adicionais necessários para manter a qualidade urbana e ambiental que consolidou Búzios como destino turístico internacional.

A cobrança incidirá sobre veículos e visitantes, com valores definidos conforme o tipo de automóvel e o número de hóspedes. Para turistas hospedados, a taxa será de R$ 14,60 por pessoa, podendo ser diária ou cobrança única, a depender da regulamentação.

Valores previstos (com base na UPFM de R$ 3,6496)

• Motocicletas ou veículos de até 2 lugares: R$ 14,60

• Veículos de 2 a 6 lugares: R$ 43,79

• Vans ou micro-ônibus (7 a 32 lugares): R$ 72,99

• Ônibus e similares (acima de 33 lugares): R$ 109,48

Tendência nacional

A criação da Taxa de Turismo Sustentável não é novidade no Brasil. Cidades turísticas de referência, como Ilhabela (SP), Fernando de Noronha (PE), Morro de São Paulo (BA), Paraty (RJ) e Ubatuba (SP), já aplicam cobranças semelhantes, com resultados positivos na preservação ambiental, manutenção da infraestrutura urbana e melhoria dos serviços públicos durante a alta temporada.

O PLC foi aprovado em primeiro turno e ainda passará por segunda votação na Câmara. Após a aprovação definitiva, seguirá para sanção do prefeito Alexandre Martins (Republicanos).

Foto: Divulgação