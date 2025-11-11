Polícia Civil descobre centro de monitoramento do tráfico em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) localizaram, nesta terça-feira (dia 11), um imóvel no bairro Bom Pastor que funcionava como centro de monitoramento e comunicação utilizado por integrantes do tráfico de drogas.

No local, os policiais encontraram 16 radiotransmissores em recarga, sete baterias sobressalentes, dois celulares, um coldre e um cinto tático. Segundo a Polícia Civil, o espaço era estruturado para dar suporte logístico e operacional às ações de traficantes na região.

A área é conhecida por sofrer influência de uma facção criminosa que atua no município com o objetivo de controlar o comércio de drogas.

Ninguém foi encontrado durante a operação, mas as investigações continuam para identificar os responsáveis. A Polícia Civil destacou que segue mobilizada no combate ao tráfico e na garantia da segurança pública em Barra Mansa.