Pinheiral realiza cirurgias de catarata e garante acompanhamento aos pacientes

Devolver a visão e transformar vidas tem sido o resultado das cirurgias de catarata realizadas pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta segunda-feira (dia 10), 24 pacientes foram beneficiados com o procedimento, que devolve a nitidez visual e proporciona mais autonomia, bem-estar e qualidade de vida a quem sofre com a perda progressiva da visão.

Após as cirurgias, os pacientes passaram por revisão e receberam óculos de proteção e colírio para uso pós-operatório, assegurando uma recuperação mais confortável e segura.

A catarata é uma condição que causa o embaçamento do cristalino, a lente natural dos olhos, prejudicando a visão e podendo levar à cegueira se não tratada. Embora mais comum em pessoas idosas, também pode surgir em decorrência de traumas, doenças ou uso prolongado de determinados medicamentos.

A cirurgia, considerada uma das mais seguras e eficazes da medicina, é realizada inicialmente em um dos olhos. Após o período de recuperação e acompanhamento médico, o paciente retorna para o procedimento no outro, garantindo uma reabilitação visual completa.

O secretário municipal de Saúde, Everton Alvin, destacou a importância da ação e o impacto positivo na vida das pessoas. “Cada cirurgia representa uma nova chance para o paciente enxergar o mundo com clareza novamente. É emocionante ver a alegria das pessoas após o procedimento. Nosso compromisso é continuar oferecendo um atendimento humanizado e eficiente, cuidando de quem mais precisa”, afirmou o secretário.

Na próxima sexta-feira, mais 20 cirurgias de catarata serão realizadas, ampliando o número de moradores beneficiados. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Pinheiral com uma saúde pública acessível, eficiente e humanizada, que acolhe, cuida e transforma.

Além dos procedimentos, a Secretaria de Saúde garante o acompanhamento pós-operatório, com atenção especial à recuperação dos pacientes e à prevenção de complicações. As equipes de enfermagem e oftalmologia seguem monitorando cada caso, reforçando as orientações médicas e assegurando que todos recebam o suporte necessário até a alta completa.

Pinheiral se destaca na região por oferecer uma linha completa de cuidados oftalmológicos à população, desde o atendimento clínico até procedimentos de alta complexidade. O município conta com uma clínica de oftalmologia municipal e com o Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, onde são realizadas as cirurgias de catarata.

Outro marco importante na política municipal de saúde visual é a Fábrica de Óculos de Pinheiral. O programa garante acesso gratuito a lentes e armações para quem mais precisa, incluindo alunos da rede pública municipal, beneficiários do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), e idosos com renda de até um salário mínimo. Todos os contemplados passam por avaliação com profissional de saúde habilitado e, quando identificada a necessidade de correção visual, recebem seus óculos gratuitamente.

Com ações como essas, Pinheiral reafirma seu compromisso com uma saúde pública de qualidade, voltada para o cuidado integral e o bem-estar da população. O trabalho contínuo da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde demonstra que investir em prevenção, tratamento e acompanhamento é investir em vidas, devolvendo não apenas a visão, mas também a esperança e a autonomia de cada paciente.