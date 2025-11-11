Stalking: Homem é preso por perseguição a mulher em Barra Mansa

Um homem de 53 anos foi preso na noite de segunda-feira (dia 10) em Barra Mansa, acusado de perseguir uma mulher 57 anos, no bairro Nove de Abril. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h40 após receber denúncia de ameaça.

De acordo com o registro policial, a vítima informou que já havia procurado a delegacia mais cedo para representar contra o mesmo homem, que havia sido autuado por lesão corporal, mas acabou sendo liberado. Horas depois, ele teria retornado à residência dela e tentado entrar no imóvel.

Os policiais conduziram a mulher até a 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi novamente registrado. O suspeito foi localizado e levado à unidade, sendo autuado pelo crime de perseguição (stalking), conforme o artigo 147-A do Código Penal. Ele permanece preso à disposição da Justiça.