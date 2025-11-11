Mulher com dez anotações criminais é detida por suspeita de furtos no Centro de Barra Mansa

Uma mulher de 36 anos foi detida na tarde desta terça-feira (dia 11) no Centro de Barra Mansa, suspeita de envolvimento em uma série de furtos na região. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e de policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o registro da ocorrência, agentes da Guarda Municipal solicitaram apoio da PM para abordar um táxi que estaria sendo usado pela suspeita para fugir após praticar furtos. O veículo foi interceptado na Avenida Joaquim Leite, onde a mulher foi detida e levada à 90ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, os agentes constataram que as características da suspeita coincidiam com as descrições de outros crimes investigados. Ela possui dez anotações criminais por furto, tráfico e estelionato, além de já ter cumprido pena no sistema prisional.

Após ser ouvida e identificada, a mulher foi liberada para responder em liberdade, enquanto a Polícia Civil segue com as investigações.