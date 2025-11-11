Polícias Civil e Militar prendem dois suspeitos de tráfico no bairro Eduardo Junqueira, em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), em ação conjunta com o Grupamento de Ações Táticas (GAT-2) da Polícia Militar, prenderam em flagrante dois homens – de 22 e 37 anos – suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Eduardo Junqueira.

A operação ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (dia 11), após um trabalho de inteligência e monitoramento que identificou a atuação dos suspeitos na venda de entorpecentes. Durante a ação, as equipes montaram um cerco tático e surpreenderam os homens no momento em que comercializavam drogas.

Com eles, foram apreendidos 42 pinos de cocaína, nove trouxinhas de maconha e dez pedras de crack. Segundo a Polícia Civil, a área é influenciada por uma facção criminosa que atua no município.

Os detidos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas e permanecerão à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação