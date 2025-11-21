Rota da Fé: Barra Mansa e Quatis lançam caminho que une histórias e corações

Eles foram abençoados na Igreja Nossa Senhora do Amparo, no distrito de mesmo nome, em Barra Mansa. Saíram juntos, mas se dispersaram no caminho. Reuniram-se novamente na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Quatis, onde receberam mais uma bênção. Saíram juntos outra vez e, dessa forma, chegaram unidos ao Santuário de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O percurso de 28 km teve desencontros e encontros, sob um sol na casa dos 30°C que aqueceu o corpo e alma das centenas de pessoas que participaram do Passeio Ciclístico de lançamento da Rota da Fé, nesta quinta-feira, dia 20.

A iniciativa foi planejada pelas prefeituras de Barra Mansa e Quatis, contando com o apoio da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda e do Sebrae, integrando turismo religioso, cultura e valorização do patrimônio histórico dos dois municípios.

Quem participou do momento, considerado por ele como histórico, foi Silvestre Campbell de Carvalho, de 60 anos. Morador do distrito de Falcão (Quatis), Paçoca, como é mais conhecido, participa de corridas de montanha, mas largou o cajado e as botas de trilha para tirar a bicicleta guardada na garagem de casa há 15 anos e pedalar, embalado pelo bom humor e pela fé.

– Eu quis participar desse momento histórico, ainda mais se tratando de uma rota tão importante que alimenta a fé da gente. Eu peguei minha bicicleta humilde mesmo, conferi os pneus e não abusei muito do freio para não dar nenhum problema. Nas descidas do percurso, ela, que é de ferro, ainda me ajudou no embalo. Estou muito feliz de estar participando – ressaltou Paçoca durante a parada em Quatis.

Já em Barra Mansa, no Santuário de Floriano, Helena de Assis ficou feliz ao reencontrar o filho Bruno para a Missa Solene de lançamento da Rota da Fé e para o almoço em frente ao local, animado pelo grupo Pagode da Rainha. Horas antes, ela havia o deixado em Amparo para a primeira etapa do evento, a largada do Passeio Ciclístico.

– Assim como Nossa Senhora, nosso papel como mãe é conduzir nossos filhos nos caminhos que os levem a Deus. Estou muito feliz porque, por mais que este momento seja benéfico à saúde por conta do esporte, ele quis estar aqui pela fé mesmo. Então, a gente acordou cedo para estar aqui, neste momento. Assim como ele priorizou participar da Rota da Fé – adiamos a viagem do feriado por conta disso – fico feliz ao ver que tantas pessoas fizeram o mesmo: priorizam Deus, Jesus e Maria. Quem, realmente, são prioridade. Afinal, somos muito mais aquilo que fazemos no dia a dia, graças a Deus – disse, emocionada, Helena.

Durante a Missa Solene, celebrada pelo bispo Dom Luiz Henrique, ele destacou que a Rota da Fé nasce como um caminho que une comunidades, fortalece o espírito e recorda a todos que a verdadeira peregrinação é sempre feita com o coração voltado para Deus.

– Estamos vivenciando uma experiência de profunda graça. Este caminho é um convite para que cada pessoa se aproxime mais de Cristo, encontre paz, renovação e sentido na vida cotidiana. Que a Rota da Fé seja um instrumento de evangelização, acolhimento e união, capaz de gerar frutos espirituais e também promover o desenvolvimento humano e social de nossas cidades. Que o Coração Eucarístico de Jesus continue iluminando os passos de todos que por aqui passarem. Que Maria, Mãe e modelo de peregrinação, interceda por nós – mencionou o bispo durante a Missa Solene.

Fé e Turismo Religioso



Os prefeitos Luiz Furlani e Aluísio D’Elias estiveram presentes no lançamento da Rota da Fé. Além deles, os padres Clésio Vieira e Ronaldo da Costa; o secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca; secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Cesar Carvalho; secretário de Esporte de Barra Mansa, Mário Jorge; demais secretários municipais das duas cidades; vereadores; a coordenadora regional do Sebrae-RJ, Paola Tenchini; e a comunidade religiosa.

– Hoje vivemos um momento histórico para Barra Mansa e Quatis. A Rota da Fé nasce do esforço conjunto de duas cidades que compartilham devoção, cultura e a vontade de fortalecer o turismo religioso na nossa região. Representa união, reencontros, espiritualidade e o valor que damos às nossas tradições. Agradeço a todos que acreditaram nesse projeto. Que esta rota continue inspirando famílias, jovens, romeiros e ciclistas, fortalecendo nossa identidade e abrindo novas portas para o desenvolvimento turístico e cultural. Que Deus abençoe nosso caminho e que possamos seguir unidos, com fé, trabalho e esperança. É bênção! – disse o prefeito Furlani.

O chefe do Executivo de Quatis também agradeceu todos os envolvidos no projeto, entre eles a idealizadora Bhella Santos – superintendente Intersecretarial e Institucional da Subsecretaria de Estado de Gastronomia do Rio de Janeiro -, que também estava presente no evento.

– Estamos fortalecendo nossa história, nossa cultura e o sentimento de pertencimento que nos une. A Rota da Fé nasce para acolher romeiros, ciclistas, visitantes e famílias que buscam espiritualidade, mas também nasce como uma oportunidade concreta de desenvolvimento econômico para Quatis, Barra Mansa e para toda a região. Agradeço a todos os parceiros que acreditaram nesse projeto e ao nosso povo, que sempre demonstra que fé e força caminham juntas. Que esta rota seja um símbolo da nossa união e um convite permanente para que mais pessoas conheçam a hospitalidade, a devoção e a esperança que fazem daqui um lugar único. Que Deus abençoe este caminho, cada pessoa que por ele passar, hoje e sempre – concluiu Aluísio.

Fotos do Passeio Ciclístico: Leandro Araújo

Fotos da Missa Solene no Santuário: Yuri Melo