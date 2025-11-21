Homem é detido com pistola e rádio comunicador no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (dia 21) durante uma ação conjunta do GAT I e do Serviço Reservado da Polícia Militar no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ocorrência teve início por volta das 9h30 e segue em andamento.

De acordo com informações preliminares da PM, o suspeito foi flagrado portando uma pistola calibre 9 mm, um carregador com munições e um rádio transmissor, equipamento comumente usado para facilitar a comunicação de grupos envolvidos em atividades criminosas.

O material apreendido foi encaminhado para a 93ª DP, onde o caso está sendo registrado. A polícia ainda não informou a possível ligação do detido com facções criminosas ou outras investigações em curso.

Foto: Divulgação/Polícia Militar