Homem é detido por suspeita de tráfico no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda

Um homem de 26 anos foi detido na manhã deste sábado (dia 22) durante uma ação das equipes do Serviço Reservado e do GAT I da Polícia Militar, na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. A operação foi desencadeada após denúncias indicando a presença de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Segundo a PM, o suspeito foi abordado e encontrado com uma quantidade de entorpecentes – ainda em fase de contabilização – além de um telefone celular, uma base de rádio transmissor e R$ 48 em dinheiro. Ele possui anotação criminal anterior por homicídio.

O material apreendido foi encaminhado à 93ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar