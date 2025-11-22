Tragédia: Idoso morre em incêndio no bairro Belmonte, em Volta Redonda

Um homem de 69 anos morreu após um incêndio atingir uma residência na madrugada deste sábado (dia 22), na Avenida Rio Grande, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 5h.

A Polícia Militar foi acionada e quando os agentes chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas pelo Corpo de Bombeiros e o óbito confirmado no interior do imóvel. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

No local também estava uma idosa, que disse ter 91 anos. Ela apresentava confusão mental, atribuída pelos agentes à idade avançada, e não conseguiu fornecer informações detalhadas sobre sua identidade. A mulher não apresentava ferimentos aparentes.

Peritos da Polícia Civil realizaram a análise técnica no imóvel e o corpo da vítima foi removido pelos bombeiros. O caso foi registrado na 93ª DP, que dará continuidade às investigações.