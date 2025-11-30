Idoso morre após cair em lago durante prática de stand up em Piraí

Um idoso morreu nesse sábado (dia 29) após cair no Lago Caiçara, em Piraí. A vítima, de 60 anos, praticava Stand Up Paddle quando perdeu o equilíbrio, caiu na água e foi levada pela correnteza.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar as buscas logo após o princípio de afogamento. O idoso foi encontrado sem vida próximo à Avenida Berlim, no bairro Caiçara.

A perícia esteve no local para coletar informações que possam esclarecer as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na 94ª DP, que conduz as investigações.

