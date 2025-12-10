Câmara de Barra Mansa retoma atendimento presencial

A Câmara de Vereadores de Barra Mansa retoma seu atendimento presencial nesta quinta-feira (dia 11). Após pane na rede elétrica, o atendimento presencial foi suspenso na casa legislativa de segunda a quarta. Durante a suspensão das atividades presenciais, o atendimento à população foi realizado remotamente.

No fim desta quarta-feira (dia 10), o transformador que causou a pane foi trocado e a energia restabelecida.

Com a suspensão do expediente presencial as sessões desta semana foram adiadas para a próxima terça-feira (dia 16), às 9h e 10h.

Foto: Divulgação