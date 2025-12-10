Piraí dá passo histórico com o lançamento da sede provisória do IFRJ – Campus Piraí

A Prefeitura de Piraí, em parceria com o Governo Federal e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), realizou nesta segunda-feira (08) o lançamento oficial da sede provisória do IFRJ – Campus Piraí, que funcionará no CEAMTEC até a construção da sede definitiva, em Ribeirão das Lajes. O momento marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento educacional, tecnológico e econômico para o município.

O projeto técnico que possibilitou a implantação do campus foi elaborado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, comandada pelo secretário Franklin Dias Coelho, e apresentado ao reitor do IFRJ, Rafael Almada, e ao Ministério da Educação. Segundo o reitor, o projeto de Piraí se destacou pela qualidade técnica, visão estratégica e planejamento, fatores decisivos para que a instituição escolhesse o município para receber a nova unidade.

Cursos já começam em 2026

A sede provisória inicia suas atividades com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), estruturados a partir das demandas das empresas instaladas no município e das necessidades apontadas pela população. Os primeiros cursos serão:

• Assistente Administrativo

• Auxiliar de Logística

• Programa Partiu IF, voltado à preparação de alunos do 9º ano e da comunidade para o processo seletivo do IFRJ.

A partir desses eixos iniciais, o campus avançará para a implantação de cursos técnicos e de graduação, definidos por estudos de vocação produtiva e de desenvolvimento econômico de Piraí.

“Estamos abrindo portas para o futuro de Piraí”, diz o prefeito Pezão

O prefeito Luiz Fernando Pezão destacou a importância do momento para o município e reforçou que a chegada do IFRJ está alinhada ao projeto de desenvolvimento da cidade.

“Hoje começamos um novo capítulo na história de Piraí. O IFRJ abre oportunidades, forma profissionais, movimenta a economia e prepara nossa população para um futuro de mais empregos e mais desenvolvimento. Trabalhamos muito para garantir essa conquista e seguimos avançando com responsabilidade e planejamento”, afirmou Pezão.

Secretário Franklin Coelho: “Um projeto construído ouvindo a cidade”

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Franklin Coelho, responsável pela elaboração do projeto apresentado ao MEC e ao IFRJ, ressaltou o caráter participativo e técnico da construção.

“O Campus Piraí nasce ouvindo as pessoas e entendendo o que as empresas precisam para crescer. Elaboramos um projeto sólido, planejado e alinhado ao futuro do município. A chegada do IFRJ não é apenas a abertura de uma escola, é a abertura de caminhos para que nossa gente tenha mais oportunidades e possa sonhar mais alto”, destacou Franklin.

IFRJ consolidado em cinco anos

De acordo com o reitor Rafael Almada, o Campus Piraí será consolidado em um período estimado de cinco anos, com expansão de cursos, concursos para docentes e técnicos e fortalecimento da nova unidade. “Piraí apresentou um projeto tecnicamente muito qualificado, que nos dá segurança para iniciar esse processo de implantação com perspectiva de crescimento estruturado”, afirmou.

Um marco para Piraí

Com a chegada do IFRJ, Piraí se posiciona como polo regional de educação e inovação, reforçando sua vocação para o desenvolvimento sustentável e para a formação de mão de obra qualificada.

Foto: Divulgação