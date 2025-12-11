Investigado por série de homicídios e considerado de alta periculosidade é capturado após disparar contra policiais em Resende

A Polícia Civil de Resende prendeu, na quarta-feira (dia 10), um homem apontado como integrante de uma facção criminosa e investigado por homicídios recentes na cidade. A ação foi conduzida pela 89ª DP, sob coordenação do delegado Michel Floroschk, e resultou na prisão em flagrante por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e desobediência.

Segundo a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado em razão de sua suposta participação em execuções registradas nos últimos meses. Durante os trabalhos de inteligência, os agentes identificaram um veículo clonado utilizado por integrantes do grupo criminoso.

Nesta quarta, o automóvel voltou a ser flagrado circulando por pontos específicos da cidade. Ao receber ordem de parada, o condutor iniciou fuga. Durante a perseguição, a viatura foi alvo de disparo de arma de fogo, levando os policiais a responderem e atingirem as rodas do veículo para conter o ataque.

O suspeito teria arremessado uma arma pela janela e seguido em alta velocidade até perder o controle e colidir contra um poste. Após o impacto, ele desembarcou com a mão na cintura, indicando ainda estar armado e tentou fugir a pé. Um dos agentes disparou e o atingiu no pé, impedindo nova fuga.

Dentro do veículo, os policiais encontraram munições de calibres 9 mm, .45 e 7.62, grande quantidade de drogas, duas balaclavas e luvas táticas. Segundo as investigações, o suspeito é considerado de alta periculosidade e possui extensa ficha criminal, incluindo gravações em que afirma estar fortemente armado e disposto a confrontar rivais e policiais.

O homem foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital, onde permanece sob supervisão médica e policial, aguardando transferência para uma unidade prisional.

A Polícia Civil reforça o pedido para que a população colabore com informações que possam contribuir para a segurança pública e o enfrentamento ao crime organizado na cidade.

Foto: Divulgação