Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas no Morro da Caviana, em Volta Redonda

Dois adolescentes – de 16 e 17 anos – foram apreendidos na tarde da quarta-feira (dia 10) durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Morro da Caviana, em Volta Redonda. A ação ocorreu na Rua Bela Vista, após informações recebidas pelo Serviço Reservado do 28º BPM indicando movimentação intensa de venda de entorpecentes no local.

De acordo com a PM, as equipes montaram um cerco no escadão da via e conseguiram visualizar três indivíduos atuando no tráfico. Com a aproximação das viaturas, o grupo tentou fugir em direção a uma área de mata. Dois deles foram alcançados e apreendidos. O terceiro conseguiu escapar.

Com os suspeitos e no ponto onde atuavam, os policiais encontraram 159 pinos de cocaína, 98 bolas de skank, quatro trouxinhas de maconha, 29 pedras de crack, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 211,25 em dinheiro, além de outros materiais usados na atividade criminosa.

Os adolescentes foram conduzidos à 93ª DP, onde foram autuados em flagrante por fatos análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Ambos permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Militar