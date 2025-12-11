Com extenso histórico criminal, suspeito de participação em homicídios ligados ao tráfico é preso em Barra Mansa

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou, na tarde desta quinta-feira (dia 11), na prisão de um homem, de 36 anos, apontado como suspeito de participar de homicídios relacionados à guerra do tráfico em Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 17h, no bairro Nova Esperança, e foi conduzida por agentes da 90ª DP, com apoio do GAT-2 do 28º BPM.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada das equipes e ainda resistiu à prisão, mas acabou detido. Ele é associado a uma facção criminosa que atua na região e possui extenso histórico policial, incluindo nove anotações criminais, seis mandados de prisão já cumpridos e envolvimento citado em 28 ocorrências.

Na residência do investigado, os agentes apreenderam 53 pinos de cocaína, reforçando indícios de atuação no tráfico de drogas. O homem foi encaminhado à 90ª DP e autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. Ele será transferido para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil destacou que segue priorizando o combate aos homicídios no município, com ações integradas e foco na identificação e prisão de envolvidos em crimes contra a vida.

Foto: Divulgação/Polícia Civil