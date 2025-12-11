Polícia apreende drogas escondidas em área de mata no Monte Castelo, em Volta Redonda

Uma ação do programa Bairro Presente resultou na apreensão de drogas na tarde desta quinta-feira (dia 11) no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. A operação ocorreu por volta das 16h, após a equipe receber informações de que suspeitos estariam ocultando entorpecentes em uma área de mata conhecida como “favelinha da Tancredo Neves”.

Ao chegar ao local, os policiais não encontraram nenhum dos responsáveis pelo armazenamento do material. Porém, durante a varredura, os agentes identificaram um trecho de vegetação amassada e decidiram avançar a pé. A busca levou à descoberta de uma bolsa contendo 260 gramas de cocaína, 300 gramas de maconha e um rádio transmissor.

Todo o material foi encaminhado à 93ª DP, onde ficou apreendido. Ninguém foi preso.

Foto: Divulgação/Polícia Militar