“Deus me deu um grande livramento”: o retorno de Luiz Furlani após a isquemia transitória

Na tarde desta quinta-feira (dia 11), dia em que completou 46 anos, Luiz Furlani (PL), prefeito de Barra Mansa (PL), reapareceu nas redes sociais. Quatro dias depois de ter sido internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia, ele publicou um vídeo de pouco mais de três minutos, no qual detalhou o episódio de saúde que o afastou da rotina de trabalho e do contato diário com quase 151 mil seguidores.

Nos últimos meses, Furlani construiu uma imagem de gestor incansável: agendas externas, visitas a obras, inaugurações, reuniões intermináveis e o famoso bordão “é benção”. Para aliados, o ritmo extenuante sempre foi motivo de preocupação. Para Furlani, era apenas parte do compromisso com a cidade. Mas, no último domingo (dia 7), o corpo do prefeito deu sinais claros de que havia limites. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro, onde passou quatro dias sob cuidados intensivos.

“No último domingo, tive um problema de saúde. Em virtude do ritmo acelerado de trabalho, do estresse e do pico de pressão, tive uma Isquemia Transitória. Deus me deu um grande livramento de poder estar aqui, bem, comunicando a todos vocês”, declarou Furlani no vídeo.

A isquemia transitória, também chamada de ataque isquêmico transitório, é um episódio temporário de redução do fluxo sanguíneo em uma região do cérebro. Diferente de um AVC, os sintomas desaparecem geralmente em minutos ou poucas horas, sem deixar sequelas permanentes detectáveis em exames. Mas, apesar de passageiro, o episódio serve como alerta: aumenta significativamente o risco de um AVC futuro. Entre os sinais mais comuns estão fraqueza ou dormência em um lado do corpo, alterações na fala, perda parcial de visão, tontura e desequilíbrio. Estresse intenso, hipertensão e excesso de trabalho, fatores apontados pelo próprio prefeito, são gatilhos conhecidos.

Durante a internação, a equipe médica recomendou repouso absoluto, desligamento total de telefones e redes sociais. Furlani seguiu as orientações, permitindo que a rotina da cidade prosseguisse sem ruídos em torno de seu estado de saúde. Na quarta-feira (dia 10), recebeu alta, acompanhado da esposa, Joseane Ricarte, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

No vídeo, Furlani agradeceu a todos os profissionais que cuidaram dele, desde médicos e enfermeiros até as equipes de limpeza e suporte técnico. Mas a gratidão não se limitou à Santa Casa. Ele mencionou a família, os filhos Valentina, Davi e Antonella, e a avalanche de mensagens de apoio recebidas nas últimas horas. “Não poderia deixar de agradecer às centenas, centenas, não, às milhares de manifestações de carinho e orações que recebi. Deus escutou a minha oração e o clamor de vocês. É benção”.

A experiência, segundo o prefeito, terá impactos concretos em sua forma de governar. Nos próximos três a seis meses, Furlani deverá reduzir drasticamente agendas externas, evitar exposição ao sol quente e dedicar mais tempo à família. O trabalho continuará, mas a maior parte será conduzida no gabinete, com ritmo mais lento e planejamento cuidadoso.

“É hora de desacelerar, cuidar da saúde e manter acompanhamento médico. O trabalho continuará, mas de forma mais organizada e planejada”, afirmou.

O episódio, que poderia ter passado despercebido se não fosse pelo alerta da equipe médica, tornou-se também um momento de reflexão pública. Furlani reconheceu que a intensa dedicação à gestão não pode ocorrer em detrimento da saúde. “Não adianta trabalhar cada vez mais e ver as transformações que fizemos sem ter a nossa saúde plena e preservada”.

Ao encerrar o vídeo, o chefe do Executivo reafirmou seu compromisso com a cidade. “Hoje estou bem, em plena recuperação, pronto para continuar trabalhando pela nossa Barra Mansa. A Deus, toda honra e toda glória por tudo. É benção!”.

Entre os seguidores, o retorno de Furlani trouxe alívio e emoção. Para ele, porém, a lição ficou clara: ritmo intenso, pressão alta e estresse formam uma combinação que o corpo não perdoa, e mesmo gestos de fé e determinação devem ser acompanhados de prudência e cuidado.