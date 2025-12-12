Secretário de Polícia Militar cumpre agenda em Volta Redonda, inaugura projeto Pequenos Gigantes e recebe drones destinados aos batalhões da região

O secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Marcelo Menezes, cumpriu agenda oficial em Volta Redonda na tarde desta quinta-feira (dia 11). A principal atividade foi a inauguração do projeto Pequenos Gigantes, desenvolvido no 28º Batalhão da PM, no bairro Voldac, e voltado para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. A iniciativa busca aproximar a corporação da sociedade por meio do esporte, especialmente o futebol, e de atividades que estimulam disciplina, cidadania e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Neto (PP), o presidente da Câmara Municipal, vereador Édson Quinto (PL), e o deputado estadual Munir Neto (PSD). Durante o evento, Quinto prestou uma homenagem ao coronel Menezes, que recebeu o título de cidadão de Volta Redonda.

O secretário agradeceu a honraria e destacou a relação construída com a cidade ao longo dos anos. “Receber o título de cidadão de Volta Redonda é uma responsabilidade enorme. Esta cidade sempre me acolheu com carinho e agora faço parte dela oficialmente. Guardarei essa homenagem com muito carinho e farei de tudo para honrar esse reconhecimento.”

Munir Neto também entregou cinco drones que serão encaminhados aos batalhões da Região Sul Fluminense e da capital. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas apresentadas pelo parlamentar ao orçamento estadual e reforçarão ações de monitoramento e inteligência da Polícia Militar.

Menezes agradeceu a iniciativa. “Quero agradecer ao deputado Munir Neto pela iniciativa. Ele poderia destinar esses recursos a qualquer área, mas escolheu fortalecer a segurança pública. Esses drones vão proporcionar mais tecnologia, ações mais assertivas e resultados melhores para a população.”

Durante seu discurso, o secretário também comentou avanços na valorização dos policiais militares. “A valorização dos policiais militares precisa ser permanente. Enfrentamos questões históricas que ninguém havia enfrentado. Ajustamos o cartão alimentação, o cartão natalino, a escala de serviço e estamos avançando em outros pontos importantes para a corporação.”

Ele também ressaltou a importância do setor para o Estado: “A segurança pública é o eixo principal da governabilidade do país. Para que qualquer ação de governo funcione, ela precisa da segurança como base.”

Menezes ainda antecipou mudanças estruturais na PM. “Na próxima semana vamos assinar o decreto do novo organograma da corporação, algo que não acontecia há 50 anos. A Polícia Militar precisa ser mais ágil, moderna e compatível com o crescimento do estado”, disse.

O secretário dedicou parte do discurso ao projeto Pequenos Gigantes, que reuniu pais e responsáveis na solenidade. “Os responsáveis aqui presentes confiam à Polícia Militar o que têm de mais valioso: seus filhos. Estamos comprometidos em oferecer disciplina, foco, respeito e oportunidades para que esses jovens se tornem o que quiserem ser, mas, principalmente, pessoas de bem.”

Ele completou: “A Polícia Militar está de portas abertas. Queremos que as crianças aproveitem essa oportunidade e levem daqui valores que as acompanharão por toda a vida.”

A agenda de Menezes em Volta Redonda também previa visitas a áreas cotadas para receber a futura sede do Batalhão Ambiental na Cidade do Aço, mas elas acabaram não ocorrendo por causa de outros compromissos do secretário. Uma das opções que seguirá em avaliação é o imóvel que abrigou a antiga superintendência da Feema, nas proximidades do bairro Belmonte, oferecido pela prefeitura como possível espaço para a nova unidade.