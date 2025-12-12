Polícia Militar detém suspeito de tráfico e apreende drogas no Santa Cruz

Um homem de 24 anos foi detido em flagrante por tráfico de drogas no início da tarde desta sexta-feira (dia 12) no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar que patrulhavam a região e se depararam com a atividade criminosa.

De acordo com a PM, o suspeito estava com uma quantidade de drogas que ainda será contabilizada, além de um rádio transmissor, uma base de carregador, um celular e R$ 39 em espécie. O material foi apreendido.

O indivíduo foi levado à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo registrado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar