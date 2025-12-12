Homem é morto a tiros e outro fica ferido no bairro Piteiras, em BM; autor do ataque estava encapuzado

Um homem foi morto a tiros e outro acabou ferido durante um ataque ocorrido na noite da quinta-feira (dia 11) na Rua Otelino Machado, no bairro Piteiras, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada por volta de meia-noite, após moradores ouvirem diversos disparos.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um homem caído, atingido por vários tiros, com estojos de pistola espalhados ao redor. A vítima foi identificada como Sebastião Sérgio Ferreira Júnior, de 31 anos. Segundo moradores ouvidos pela PM, um homem encapuzado se aproximou e abriu fogo diversas vezes, fugindo em seguida.

A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal após os procedimentos. O caso foi registrado na 90ª DP, que investigará a motivação e autoria do crime.

Enquanto a ocorrência era apurada, policiais do Bairro Presente foram informados de que havia um segundo baleado na Santa Casa de Barra Mansa. No hospital, um jovem, de 24 anos, contou que estava na praça do bairro esperando uma carona quando ouviu os disparos. Ele disse que não tinha relação com o alvo e que percebeu ter sido atingido na perna, procurando atendimento por conta própria.

A Polícia Civil apura se esse rapaz foi vítima de bala perdida e busca imagens de câmeras e testemunhas para avançar nas investigações. Nenhum suspeito havia sido preso até a manhã desta sexta-feira (dia 12).