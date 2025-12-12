Paulinho do Raio-X viabiliza 10 dias de Castramóvel e ultrapassa 150 castrações em Volta Redonda

Com o apoio do deputado estadual André Corrêa e em parceria com a Universidade FAA, o vereador Paulinho do Raio-X viabilizou 10 dias de atuação do Castramóvel em Volta Redonda.

Somente nos últimos três dias, mais de 150 animais foram castrados no bairro Santo Agostinho, contribuindo diretamente para o controle populacional de cães e gatos, a prevenção de doenças, a redução do abandono e a melhoria das condições sanitárias da cidade.

Segundo Paulinho do Raio-X, o Castramóvel estará no bairro Retiro durante toda a próxima semana, de segunda a sexta-feira, com atendimentos a partir das 7h30, ampliando o alcance do serviço para mais famílias de Volta Redonda. “Ultrapassar a marca de 150 animais castrados em apenas três dias mostra o quanto essa ação é necessária. Conseguimos viabilizar 10 dias de Castramóvel em Volta Redonda porque existe compromisso com a causa. Na próxima semana estaremos no Retiro, atendendo a partir das 7h30, levando mais saúde, mais cuidado e mais responsabilidade para a cidade. Agradeço ao deputado André Corrêa, que sempre caminha com Volta Redonda, e à Universidade FAA, parceira fundamental nesse trabalho”.