Munir Neto articula recuperação da estrada Roma x Getulândia com prefeituras e Governo do Estado

Atendendo a uma solicitação dos prefeitos de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e de Rio Claro, Babton Biondi, o deputado estadual Munir Neto (PSD) articulou a recuperação da Estrada Francisco Vilhena Arantes (Roma x Getulândia), com o Governo do Estado. O secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas, confirmou ao deputado que as obras de recapeamento devem ter início já na próxima segunda-feira (15).

“Essa estrada encurta o caminho entre Volta Redonda e a Costa Verde, sendo muito utilizada pelos moradores da região, tanto para viagens de turismo, quanto para trabalho, comércio, frequentar aulas em cidades vizinhas, serviços de saúde, entre outras coisas. É uma via essencial para a nossa região, e a recuperação do asfalto era um pedido frequente dos prefeitos Neto e Babton, e claro, de toda a população que utiliza a estrada”, disse Munir.

O parlamentar vinha mantendo conversas com os prefeitos e o Governo do Estado, por meio do secretário Douglas Ruas, e nesta quinta-feira (12) teve a confirmação da data de início das obras.

“O Douglas Ruas, que é um grande parceiro do Sul Fluminense, nos deu hoje (quinta-feira) a excelente notícia de que o maquinário já começa a ser mobilizado nesta segunda-feira (15) para o início das obras. É uma vitória do trabalho conjunto que já vinhamos desenvolvendo há algum tempo. Meu trabalho como deputado estadual representando o Sul Fluminense é esse, construir diálogo e trazer melhorias concretas para a população da nossa região”, salientou Munir, que completou: “Agradeço o empenho dos prefeitos Nerto e Babton, e do secretário Douglas Ruas, que não mediu esforços para atender essa demanda tão importante do Sul Fluminense”.

O prefeito Neto destacou a importância do trabalho do deputado nessa articulação junto ao Governo do Estado. “O Munir vem trabalhando muito pela nossa região, e o anúncio do ínicio das obras nessa estrada é mais uma mostra da importância de ter alguém que saiba construir essa união, trazendo melhorias de verdade para a população da nossa região”.

Babton também salientou a necessidade de um diálogo regional para fortalecer os municípios do Sul Fluminense. “A realização dessa obra só reforça a importância de ter alguém que articule as necessidades da nossa região, como o Munir vêm fazendo. O Sul Fluminense avança quando todos os municípios da região avançam juntos”, destacou o prefeito de Rio Claro.

Foto: Divulgação