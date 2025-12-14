Polícia apreende rádios transmissores após troca de tiros no Açude, em Volta Redonda

Dois rádios transmissores foram apreendidos pela Polícia Militar após uma troca de tiros registrada na madrugada deste domingo (dia 14), no bairro Açude, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu por volta das 2h20, durante patrulhamento de rotina na Avenida Professor Glória Roussim Guedes.

De acordo com o registro policial, a guarnição realizava policiamento quando abordou um veículo de transporte por aplicativo, um Ford Ka branco, que levantou suspeitas. Durante a abordagem, dois ocupantes desceram do carro e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais.

Os agentes se abrigaram e revidaram os tiros para proteger a própria integridade física. Após a ação, os suspeitos conseguiram fugir. Durante uma varredura no local, os policiais encontraram dois rádios comunicadores da marca Baofeng, que foram apreendidos.

O material foi encaminhado para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgacão/Polícia Militar