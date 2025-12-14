Foragido da Justiça por homicídio é preso em Volta Redonda

Um homem, de 29 anos, foragido da Justiça, foi preso na noite do sábado (dia 13) durante uma operação da Polícia Militar no Morro da Conquista, em Volta Redonda. A prisão aconteceu na Rua Natal, após informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto por homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do serviço reservado, com apoio do Grupamento de Ações Táticas e supervisão de oficial, foram até o endereço indicado, onde realizaram um cerco tático. O suspeito foi localizado, detido sem resistência e conduzido à 93ª DP.

Na unidade policial, foi confirmado o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, relacionado ao crime de homicídio. O homem – que já possui um histórico de passagens pelo sistema prisional – permaneceu preso à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.