Policial militar é atropelado durante patrulhamento para coibir baile funk no Morro da Conquista

Um policial militar de 53 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na madrugada deste domingo (dia 14), na Rua Suriname, no Morro da Conquista, em Volta Redonda. O caso aconteceu por volta das 4h50, durante uma ação de patrulhamento para coibir a realização de um baile funk na região.

Segundo a Polícia Militar, as equipes estavam posicionando as viaturas em um ponto conhecido como “Beco do Val” quando uma motocicleta com dois ocupantes, ambos sem capacete e em alta velocidade, se aproximou. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Na tentativa de fuga, o condutor atingiu um policial na perna esquerda e deixou o local em seguida.

A motocicleta envolvida seria uma Yamaha Fazer 250, mas não foi possível identificar a cor nem a placa. O policial ferido foi socorrido por um colega de equipe e levado ao Hospital São João Batista, onde precisou imobilizar a perna e foi medicado.

A Polícia Militar informou ainda que toda a ação foi registrada pelas câmeras operacionais das guarnições.