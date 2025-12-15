Polícia Civil prende suspeito de tentar recuperar motocicleta usada pelo tráfico em Volta Redonda

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (dia 15), no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, um homem investigado por associação para o tráfico de drogas e falsidade ideológica. A prisão preventiva foi cumprida por agentes da 93ª DP, após decisão da Justiça baseada em elementos reunidos ao longo das investigações.

De acordo com a apuração policial, o suspeito compareceu à delegacia, em novembro, e se apresentou de forma fraudulenta como proprietário de uma motocicleta apreendida em uma operação. As investigações indicaram que o veículo era utilizado por uma organização criminosa no transporte de armas e entorpecentes, e que o homem agiu a mando da facção para tentar reaver o bem.

Durante o depoimento, ele teria prestado informações falsas com o objetivo de induzir a autoridade policial a erro e dificultar o andamento das investigações. A Polícia Civil comprovou posteriormente que a motocicleta pertencia, na verdade, a um integrante do grupo criminoso, caracterizando tentativa de obstrução da persecução penal.

Diante da gravidade dos fatos e da atuação coordenada com a facção criminosa, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado. A Polícia Civil informou que continua apurando casos semelhantes, envolvendo pessoas enviadas por organizações criminosas para prestar falsas declarações e tentar recuperar veículos, armas ou outros bens apreendidos. “Qualquer integrante de associação criminosa que adote essa conduta será investigado e responsabilizado criminalmente, sofrendo a devida reprimenda penal, nos termos da lei”, divulgou em nota.

Foto: Divulgação