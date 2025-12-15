Voltaço renova contrato de Marquinhos até 2027

O Voltaço anuncia oficialmente a renovação do contrato com o atacante Marquinhos até o fim de 2027. Esta renovação marca a terceira passagem do atacante de 27 anos pelo clube. Marquinhos já entrou em campo em 40 partidas vestindo a camisa do Volta Redonda, com boas atuações e gols importantes marcados pela equipe.

O jogador falou sobre o sentimento que teve ao renovar com o Voltaço. “É um sentimento de muita felicidade renovar com um clube com o qual me identifico bastante, onde estou criando raízes. Já estou indo para a minha terceira temporada por aqui. Infelizmente, tive alguns problemas que me afastaram de muitos jogos, mas estou aqui para ajudar”, disse o atacante, que exaltou a identificação com o clube, os funcionários e também a cidade.

“Escolhi renovar porque gosto do Volta Redonda, da cidade e das pessoas que trabalham no clube, que sempre me trataram muito bem. Espero contribuir ao máximo na próxima temporada, que seja vitoriosa e que possamos conquistar nossos objetivos, em especial o acesso à Série B”, afirmou o jogador.

Foto: Divulgação