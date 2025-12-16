Após morte de fundador, Auê Clube anuncia encerramento das atividades

O Auê Clube anunciou, nesta terça-feira (dia 16), o encerramento definitivo de suas atividades. A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais, após a morte de seu fundador, Fábio Fernandes Vieira, no dia 10 de dezembro. “É com profundo pesar, o coração dilacerado e um turbilhão de emoções que comunicamos o encerramento definitivo das atividades do Auê, após mais de 40 anos de uma história única, construída com luta, coragem, amor e resistência”.

O espaço foi fundado por Fábio ao lado do pai, João Donato Vieira, e funcionou por mais de 40 anos. Com a morte de João, Fábio seguiu à frente do espaço por 25 anos. “Com a partida de Fábio, o segundo e último pilar dessa história, sentimos que este ciclo se encerra”, diz o comunicado.

Fábio Fernandes Vieira deixou três filhos, a esposa, com quem viveu os últimos 12 anos, além da mãe, irmã, cunhado e sobrinhos. A missa de sétimo dia será celebrada no dia 18 de dezembro, às 19h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa.

Veja a nota:

É com profundo pesar, o coração dilacerado e um turbilhão de emoções que comunicamos o encerramento definitivo das atividades do Auê, após mais de 40 anos de uma história única, construída com luta, coragem, amor e resistência.



O Auê nunca foi apenas uma boate.

Nunca foi apenas um espaço de entretenimento.

O Auê foi um refúgio, um lar, um território de liberdade que acolheu gerações inteiras.



Fundado por Fábio Fernandes Vieira, ao lado de seu pai, João Donato Vieira, o Auê nasceu de um sonho familiar, simples na origem, gigante no significado. Um sonho erguido com trabalho incansável, fé nas pessoas, amor pela música e compromisso com a liberdade de ser.



Há 25 anos, nos despedimos do Sr. Donato.

Mesmo em sua ausência física, seu espírito seguiu presente em cada decisão, em cada noite, em cada porta aberta.

Agora, com a partida de Fábio, o segundo e último pilar dessa história, sentimos que este ciclo, iniciado com tanto amor e coragem, se encerra.



Muitas pessoas passaram pelo Auê.

Muitas ajudaram a construir sua trajetória.

Mas a alma, o coração e a essência do Auê sempre foram, e sempre serão o Fábio.



Ali dentro, Fábio fez amigos de uma vida inteira.

Fez irmãos.

Criou, com o suor daquele chão, seus filhos.

O Auê não foi apenas seu trabalho.

O Auê foi sua vida.

Foi sua alegria e sua dor.

Foi palco de celebrações, desafios, lágrimas e conquistas.



Fábio parte deixando três filhos, uma esposa com quem dividiu os últimos 12 anos de sua vida, uma mãe amorosa, uma irmã apaixonada, um cunhado que ele chamava de irmão e sobrinhos que eram como filhos.



Mas deixa também algo que não se mede:

uma família Auê.



Uma família formada por colaboradores, clientes, artistas, amigos e por todas as pessoas que encontraram ali um porto seguro, um espaço de acolhimento, respeito, diversidade e pertencimento.



Fábio e Donato não construíram apenas um bar, uma boate.

Eles ergueram um lugar onde gerações puderam ser quem realmente são.

Onde amores nasceram.

Onde vidas foram salvas.

Onde histórias foram escritas.

Onde talentos foram descobertos.

Fábio é e sempre será profundamente amado.

Por sua família.

Pela família Auê.

Por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Com ele, descansa o legado do Auê!

O Auê encerra suas atividades permanentemente, Mas sua essência permanece viva em cada pessoa que passou por aquelas portas, em cada lembrança guardada com carinho, em cada história que jamais será apagada.

Fábio vive em nossos corações.

Donato vive em nossos corações.

E o Auê viverá para sempre na memória de todos nós.