Final do Intercontinental entre Flamengo e PSG será transmitida ao vivo no Parque da Cidade

Nesta quarta-feira (dia 17), o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) na decisão da Copa Intercontinental de clubes, em Doha, no Catar. A partida está marcada para às 14h (horário de Brasília). Em Barra Mansa, os torcedores rubro-negros poderão assistir o jogo numa Fan Fest montada no Parque da Cidade, no Centro. O evento começa ao meio-dia e terá entrada gratuita.

O local contará com um super telão, praça de alimentação e a participação especial da bateria da torcida Fla Barra Mansa. Vale lembrar que o acesso ao Parque da Cidade está sendo feito pela nova avenida do Pátio de Manobras, que liga a Prefeitura ao bairro Saudade. A passagem de nível, na entrada do local, está interditada devido a obras na linha férrea.

PONTO FACULTATIVO

Seguindo decisão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na segunda-feira (dia 15) o prefeito Luiz Furlani decretou ponto facultativo para esta quarta (dia 17), a partir do meio-dia, por conta da disputa do Intercontinental e do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians. As repartições públicas finalizam o expediente neste horário, sem prejuízo aos serviços essenciais que funcionarão normalmente.

Foto: Gabriel Borges