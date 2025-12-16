Criminosos usam ônibus como barricadas e bloqueiam único acesso ao Aeroporto do Galeão

Criminosos atravessaram dois ônibus na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, na manhã desta terça-feira (dia 16), e bloquearam o único acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A ação ocorreu durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade do Barbante, com foco na retirada de barricadas e estabilização da área. Segundo a PM, os veículos tiveram as chaves retiradas e foram usados como barricadas para dificultar a atuação policial.

Os ônibus pertencem às linhas 325 (Ribeira x Castelo) e 910 (Bananal x Irajá), conforme informou o Rio Ônibus. Por volta das 7h45, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) conseguiram retirar os veículos da via e o trânsito foi totalmente normalizado. De acordo com o Centro de Operações Rio, não houve impacto registrado em voos do Galeão.

Durante a operação, houve confronto entre policiais e criminosos armados. Um suspeito ficou ferido, recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire. Outros três suspeitos foram presos e a polícia apreendeu dois fuzis e duas pistolas. A ocorrência foi registrada na 37ª Delegacia de Polícia, na Ilha do Governador.

Foto: Reprodução