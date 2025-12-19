Acidente com carro-forte deixa um morto na Dutra, em Barra Mansa

Um grave acidente envolvendo um carro-forte, e com uma vítima fatal, foi registrado no fim da manhã desta sexta-feira (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 269, próximo ao Moinho de Vento, em Barra Mansa. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há qualquer confirmação de tentativa de assalto ou ataque criminoso ao veículo, apesar de vídeos e mensagens sensacionalistas que circulam nas redes sociais.

Segundo a PRF, o carro-forte trafegava pela rodovia quando, possivelmente devido à pista molhada e escorregadia, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, colidiu contra um barranco (talude) e tombou, sem chegar a capotar. Após o tombamento, houve início de incêndio.

Ainda conforme a corporação, um dos ocupantes do carro-forte morreu no local. Os demais foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região com ferimentos. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

A PRF reforça que, até agora, a ocorrência é tratada exclusivamente como um acidente de trânsito e pede cautela na divulgação de informações não oficiais. As circunstâncias seguem sendo apuradas e novos dados devem ser divulgados assim que houver confirmação pelas equipes que atuam no local.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais