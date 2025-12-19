Fim de ano: Concessionária prevê mais de 1,5 milhão de veículos na Dutra e na Rio-Santos

Para que os clientes tenham uma viagem tranquila e segura nas festas de final de ano, a RioSP, uma empresa Motiva, está preparando uma operação especial nas suas rodovias para atender aos clientes. Além de reforço nas equipes operacionais, viaturas serão posicionadas em pontos estratégicos das rodovias. A concessionária também distribuirá informativos com instruções de viagem e exibirá nos painéis eletrônicos orientações de como trafegar de forma segura. 

A concessionária prevê que na saída para o Natal, que deve ocorrer entre os dias 23 e 24 de dezembro, mais de 418 mil veículos circulem pela Via Dutra (BR-116) e na Rio-Santos (BR-101) cerca de 86 mil. Já o maior volume de fluxo esperado é para o Ano Novo, com previsão de saída entre os dias 30 e 31 de dezembro, com movimentação de mais de 346 mil veículos na BR-116 e cerca de 132 mil na BR-101. No retorno, entre os dias 4 e 5 de janeiro é estimado 454 mil veículos trafegando pela Via Dutra e cerca de 151 mil. 

Orientações de segurança

Durante os dois feriados, a concessionária reforça a importância de seguir as seguintes recomendações

  • Para seguir uma viagem tranquila e segura, os motoristas devem ficar atentos as orientações abaixo:
  • Antes de pegar a estrada, verificar as condições do veículo, incluindo pneus, sistema de freios e luzes, e nível do combustível.
  • É fundamental respeitar a sinalização e os limites de velocidade.
  • Para trajetos de longa distância, programar pausas para descanso a fim de evitar a fadiga.
  • Utilizar corretamente o sinto de segurança e cadeirinhas para crianças.
  • Manter uma distância segura do veículo da frente e ao avistar um atendimento ou serviço nas rodovias, se possível, trocar de faixa.

Outra dica muito importante é não utilizar enquanto dirige. Desde o ano passado, as concessionárias de rodovias da Motiva, entre elas a RioSP, têm trabalhado esse tema com exaustão. Hoje, dia 19/12, aconteceu o Dia D pelo uso do celular em São José dos Campos (SP) e Itaguaí (RJ), em parceria com a ABCR, Polícia Rodoviária Federal, ANTT e outras concessionárias de rodovias. Nas ações, motoristas receberam orientação sobre os riscos de utilizar o celular enquanto dirige. 

Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (ABRAMET), o celular ao volante é a principal causa de Falta de Atenção ao Conduzir (FAC), sendo determinante para o aumento de acidentes, ao influenciar fatores operacionais, psicológicos e cognitivos do motorista. Trata-se da mesma perda de capacidade daquela causada por 1g/l de álcool no sangue.

Motoristas com falta de atenção causada pelo celular reagem de forma insegura, reduzem a velocidade inesperadamente, têm dificuldade de manter o posicionamento correto do veículo na via e tendem a demorar mais tempo para frear.

O total de acidentes relacionados ao uso do celular ainda é subestimado. Existe a dificuldade de se montar um banco de dados estruturado, com informações precisas e confiáveis deste tipo de infração e da apuração em perícias e laudos técnicos que apontem este elemento como principal fator gerador da ocorrência. Ainda não foi possível criar o “bafômetro do celular” para medir e constatar de forma precisa a distração do condutor.

Atendimento ao cliente

Nos 626km de extensão, a RioSP oferece serviços de apoio ao cliente:

– Atendimento mecânico emergencial ágil e feito por uma frota de guinchos leves e pesados.

– 21 bases de atendimento.

– Socorro por meio de equipes de resgate disponíveis para motoristas e passageiros nas rodovias através dos canais de contato.

– Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros na Via Dutra, em Pindamonhangaba (SP) e Itatiaia (RJ).

– Aplicativo (Motiva Rodovias) que monitora em tempo real as rodovias e alerta sobre interdições e acidentes no trecho.

– WhatsApp (11) 2795-2238

– 0800 0173536

– Site: CCR RioSP | Via Dutra e Rio-Santos

Movimento Afaste-se

O Movimento é uma iniciativa criada pelo Grupo CCR em 2022 e coordenada pela ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) com o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras. As orientações são simples, mas têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa.  O Movimento já conta com a participação de 47 concessionárias, que administram 17.663,1 quilômetros de rodovias, em 12 estados do país.

Obras

Durante o período, os serviços que necessitam de novas interdições temporárias de faixas de rolamento como: recuperação de pavimento, roçada e pintura de sinalização serão suspensos. 

Pausa nas detonações

A última detonação de 2025 aconteceu hoje (18/12). As atividades terão uma pausa entre os dias 18 de dezembro de 2025 a 05 de janeiro de 2026. Os desmontes de rochas serão retomados no dia 06 de janeiro de 2026. A pausa acontece devido ao período de maior movimento na rodovia.

