Resende: Saúde tem frota renovada e nova Central de Veículos

O prefeito Tande Vieira deu início, nesta semana, à primeira fase da renovação da frota da Secretaria Municipal de Saúde, com a entrega de nove veículos novos, automáticos e totalmente equipados para o Transporte Fora do Domicílio (TFD). Os novos carros garantem mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes, além de melhores condições de trabalho para os motoristas da rede municipal.

A aquisição dos veículos foi viabilizada por meio de emendas impositivas da Câmara Municipal, fortalecendo a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua dos serviços de saúde.

“Esses novos veículos representam mais cuidado com as pessoas. Estamos oferecendo mais conforto e segurança aos pacientes que precisam se deslocar para tratamentos fora do município, além de melhores condições de trabalho aos nossos motoristas. Esse é um investimento que impacta diretamente a vida das famílias de Resende”, destacou o prefeito Tande Vieira.

Além da renovação da frota, o município também avançou na estrutura da Central de Veículos da Saúde, que passou a funcionar em um espaço mais amplo, organizado e adequado às necessidades da operação. O novo local oferece melhores condições de trabalho aos servidores, mais espaço para a guarda e manutenção dos veículos e contribui para viagens mais tranquilas e seguras aos pacientes atendidos.

O prefeito também ressaltou a importância da parceria com o Legislativo. “Essa conquista só foi possível graças ao trabalho conjunto com a Câmara Municipal. Agradeço a todos os vereadores e à equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho e compromisso com a saúde da nossa população”, completou.