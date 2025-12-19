Homem é preso por ameaçar matar a própria irmã em Piraí; avô do agressor também foi detido

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) resultou na prisão de um homem de 28 anos e de seu avô, de 90 anos, no distrito de Arrozal, em Piraí, na tarde de quinta-feira (dia 18). A ação foi desencadeada após denúncia de uma adolescente de 16 anos, irmã do agressor, que vinha sendo ameaçada de morte.

“A vítima relatou que o irmão apontou um revólver calibre 38 para o rosto dela, afirmando que já havia sido preso por tráfico de drogas em 2019 e que não tinha medo de voltar para a cadeia depois de matá-la. Diante da gravidade dos fatos, atuamos de forma imediata”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Segundo as investigações, a jovem convivia há cerca de seis anos com ameaças constantes, perseguição e violência psicológica praticadas pelo irmão, que é usuário de cocaína, não trabalha e vive com a renda de benefício social no valor de R$600.

“Desesperada, a adolescente entrou em contato com o pai, que não reside com os filhos, e pediu ajuda. O pai acionou a polícia, que foi até a residência. No local, a mãe tentou defender o filho e negou a existência da arma de fogo. No entanto, realizamos diligências e descobrimos toda a verdade”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

As investigações revelaram que o revólver utilizado nas ameaças havia sido entregue ao neto pelo próprio avô, que também mantinha em sua residência uma espingarda e munições. A arma de fogo usada pelo agressor foi escondida pela mãe em uma casa vizinha, onde mora a tia do criminoso.

“Diante do conjunto de provas, decidi pela prisão em flagrante do agressor pelos crimes de perseguição, violência psicológica no âmbito familiar e posse de arma de fogo com numeração raspada. As penas somadas podem ultrapassar dez anos de prisão”, destacou o delegado Antonio Furtado.

O delegado também determinou a prisão do avô, que responderá por posse de arma de fogo e munição de uso restrito, cujas penas podem chegar a nove anos de reclusão. Já a mãe responderá pelo crime de favorecimento pessoal, por tentar proteger o filho da prisão ao esconder a arma.

“Como a pena para favorecimento pessoal é de até seis meses, ela responderá em liberdade. Já o irmão e o avô da vítima serão transferidos ainda hoje para a Casa de Custódia no bairro Roma, onde permanecerão à disposição da Justiça. Uma coisa é certa: os crimes de violência doméstica e familiar são combatidos com rigor em Piraí. Não daremos paz aos agressores, nem agora, nem no ano que vem. Aqui, a lei é cumprida”, informou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação