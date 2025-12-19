Polícia Militar apreende cerca de 14 quilos de maconha enterrados em área de mata em Volta Redonda

Uma operação realizada pelo 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na apreensão de aproximadamente 14 quilos de maconha na noite desta quarta-feira (dia 18), no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

De acordo com a PM, os policiais realizavam uma varredura em uma área de mata da localidade quando localizaram um tonel enterrado. No interior do recipiente, foram encontrados 14 tabletes de maconha, totalizando cerca de 14 quilos da droga.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, ninguém foi preso.