VR: Denúncia leva ao resgate de cavalo puxado por moto na Beira-Rio

Um cavalo foi resgatado na manhã dessa quinta-feira (dia 18), em Volta Redonda, após ser flagrado por câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) sendo puxado por uma motocicleta ocupada por dois jovens. O animal estava amarrado por uma corda, em uma situação que colocava em risco sua integridade física e também a segurança no trânsito. Além do crime de maus-tratos a animais, o ato também é uma infração grave perante o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A ocorrência foi identificada após denúncias enviadas à uma servidora da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (SMPDA). As denúncias permitiram uma resposta rápida das equipes da Guarda Municipal, que incluiu a Patrulha de Proteção Animal e Ambiental, e a SMPDA. Os agentes abordaram a dupla na Avenida Almirante Adalberto Nunes de Barros, a Beira-Rio, próximo à entrada do bairro Belmonte.

Os jovens contaram que o animal havia fugido e por isso usaram a moto para buscá-lo. O motociclista não era habilitado, usava chinelos na condução do veículo, que não possuía retrovisores, entre outras irregularidades administrativas. O veículo foi apreendido.

Ambos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado como maus-tratos. O animal foi encaminhado para os procedimentos legais de proteção, incluindo avaliação veterinária, e ficou apreendido sob a tutela do município.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, destacou a importância das denúncias da população e do uso da tecnologia no combate a esse tipo de crime. “A tecnologia, assim como a participação da população, através das denúncias, têm sido fundamentais na proteção da vida, inclusive dos animais. Nesse caso, as câmeras permitiram identificar rapidamente situações de maus-tratos, acionar as equipes da Guarda Municipal em tempo real e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados”, enfatizou Coronel Henrique.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, lembrou que é responsabilidade do Poder Público manter o bem-estar de todos os animais.

“Esse caso mostra o quanto a parceria entre a Secretaria de Proteção e Defesa Animal e a Secretaria de Ordem Pública é fundamental para proteger a vida animal em nossa cidade. Com apoio das denúncias da população, conseguimos agir de forma rápida e evitar um sofrimento ainda maior ao animal. Maus-tratos é crime, colocam vidas em risco e não serão tolerados. Seguimos atentos, fiscalizando e atuando para garantir respeito, dignidade e bem-estar a todos os animais de Volta Redonda.”, frisou Paulinho AP.

Qualquer denúncia de maus-tratos a animais pode ser feita através do telefone da CAU (Central de Atendimento Único): 156.

Fotos: Divulgação/Semop.