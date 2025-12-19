Preso em Barra Mansa servidor municipal suspeito de desviar recursos da Assistência Social

Um servidor público municipal de Barra Mansa, concursado há 13 anos, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (dia 19) no âmbito de uma investigação que apura o desvio de recursos dos Fundos de Assistência Social do município. Segundo a Prefeitura, ele foi conduzido à 90ª DP, onde o caso segue sob investigação por peculato e possíveis outros crimes associados.

A prisão ocorre após o avanço das apurações iniciadas no início de dezembro, quando a Prefeitura identificou irregularidades por meio de uma auditoria interna. O servidor, de 31 anos, exercia função de tesoureiro na Secretaria Municipal de Assistência Social e estava afastado do cargo desde que as suspeitas vieram à tona.

Segundo as investigações preliminares, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a aproximadamente R$ 8 milhões. Apenas em 2025, o esquema teria movimentado mais de R$ 1,5 milhão em transferências via Pix. Há ainda indícios de que, nos últimos anos, o investigado tenha movimentado cerca de R$ 30 milhões em apostas online, somando valores apostados e prêmios recebidos.

Conforme divulgado anteriormente pela FOLHA DO AÇO, em depoimento à Polícia Civil, prestado no dia 3, o servidor afirmou ser viciado em jogos de azar online e alegou ter agido sozinho. Ele apresentou extratos bancários detalhando as movimentações financeiras. A polícia apura, no entanto, a possibilidade de coautoria e a participação de outros agentes públicos. Em alguns casos, parte dos valores desviados teria retornado ao Fundo de Assistência Social, o que levanta novas linhas de investigação.

O caso foi oficialmente comunicado à polícia no dia 2 de dezembro, quando a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, e o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, registraram boletim de ocorrência na 90ª DP. Toda a documentação da auditoria interna foi entregue às autoridades policiais.

A Polícia Civil já ouviu outros servidores da pasta e trabalha agora no pedido judicial de bloqueio das contas bancárias do suspeito, com o objetivo de garantir o ressarcimento ao Município. O inquérito segue em andamento.

Em nota, a Prefeitura de Barra Mansa informou que o servidor foi imediatamente afastado e que os cálculos para apurar o valor total desviado ainda estão em curso. O município destacou o compromisso com a transparência e afirmou que acompanha todas as etapas da investigação, em conjunto com a Procuradoria-Geral, Controladoria e Secretaria de Administração.